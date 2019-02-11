Сургут, Югра, 11 февраля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В Югре вынесен приговор по делу «смотрящего» в сургутской КОУ «Специальная учебно-воспитательная школа № 2». Подросток признан виновным в совершении 15 преступлений, в том числе относящихся к категории особо тяжких, и ему назначено наказание в виде 5 лет 2 месяцев отбывания в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Детская колония

Напомним, 17-летний обвиняемый, которого директор спецшколы назначил ответственным за дисциплину, или как называли его дети, «смотрящим», в разные периоды 2016 года систематически избивал другого несовершеннолетнего воспитанника исправительного учреждения. Истязания продолжились и в 2017 году — в один из дней января обвиняемый, находясь в помещении душевой, из крана облил ноги потерпевшего горячей водой, причинив ему термический ожог обеих стоп.

Помимо этого, в ноябре 2016 года истязатель под угрозой применения насилия требовал от потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 1500 рублей. Также мать несовершеннолетней воспитанницы обвинила «смотрящего за дисциплиной» в изнасиловании её дочери. Подросток признан виновным в 15 преступных эпизодах — в истязаниях, вымогательстве и совершении преступлений против половой неприкосновенности.