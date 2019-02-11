Кострома, 11 февраля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. В Костроме с начала зимы с городских улиц было вывезено более 100 тысяч кубометров снега, это в три раза больше, чем за весь прошлогодний сезон, сообщает ГТРК «Кострома». Местные власти вынуждены заключить дополнительные контракты на вывоз снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

В текущем году расходы на содержание дорог были увеличены на 53 миллиона рублей и составили 136 миллионов. В данную сумму сумму входит зарплата рабочим, покупка горючего, запчастей, заготовка песко-соляной смеси, посыпка и подметание улиц. На вывоз снега подрядчиками было запланировано 18,5 миллиона рублей.

«При этом у единственного муниципального предприятия, которое занимается содержанием дорог в Костроме, на вывозе снега могут работать только 15 машин. Подрядчики дают еще 60. Но даже этих сил не хватает. […] За сутки каждая машина, что работает на уборке города от снега, наматывает расстояние от Костромы до Москвы [около 350 км — прим ИА REGNUM ]. За месяц весь парк совершает три кругосветных путешествия. […] Из-за обилия снега объемы контрактов практически выполнены. Чтобы платить дальше, нужен новый конкурс. Он назначен на 18 февраля. Поправки в бюджет уже внесены», — отмечают на областном телевидении.

Отметим, что новая техника не выдерживает нагрузки: на данный момент в ремонте находятся 11 единиц техники, из пяти тракторов, которые раздвигают снежные валы и расширяют проезжую часть, исправен только один.

«Ломается всё — и ходовая часть машин, и специальное оборудование. Поломки могут быть и небольшие — от 5 до 10 тысяч рублей. А могут быть и дорогостоящие — от 50 до 70 тысяч рублей», — сообщил главный механик МКУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Смирнов.

Местные власти проведут новый конкурс на дополнительные контракты 18 февраля. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет.