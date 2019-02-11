Москва, 11 февраля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. За 25 лет структура российского экспорта в Китай очень сильно изменилась, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что экспорт в Китай в 2018 году превысил импорт на 3,9 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«В первую очередь речь идёт о расширении потребностей Китая в энергоресурсах, — сказал экономист. — Соответственно, КНР заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с нами по энергетической линии. С этим связано и строительство газопровода в Китай. Так что именно это главная причина роста экспорта. Но по части экспорта мы ограничены квотами, которые согласовываем с ОПЕК, поэтому тут речь может идти только о некотором перераспределении потоков между разными направлениями».

В этой связи Колганов подчеркнул, что сама структура российского экспорта в Китай существенно изменилась за прошедшие 25 лет.

«Кроме того, если раньше мы поставляли в Китай довольно много промышленного оборудования, то теперь мы, наоборот, закупаем промышленное оборудование в Китае, — уточнил он. — Впрочем, Китай импортирует какое-то количество нашей пищевой продукции, но тут его отношение к закупкам противоречивое. С одной стороны, китайцы оценивают продукцию как достаточно высококачественную, но с другой, для китайского рынка она дороговата. Поэтому масштабы этих закупок достаточно невелики».

Также экономист призвал не забывать, что многие эксперты прогнозируют к концу нынешнего года существенное замедление конъюнктуры мировой экономики.

«Соответственно, это неизбежно будет сказываться на китайском экспорте, а значит, и на спросе, в том числе на нашу экспортную продукцию, — заметил он. — Если упадёт мировой спрос на энергоносители, это снизит наши доходы со всеми вытекающими последствиями. Всё будет так, как это было в 2008—2009 годах. По тому же сценарию. Диверсификации экономики за 10 лет так и не случилось».

Напомним, что, по данным ФТС, по итогам 2018 года российский экспорт в Китай превысил импорт на 3,9 млрд долларов.

«В последний раз экспорт в Китай был больше импорта в 2006 году. Однако масштабы торговли тогда были значительно меньше — товарооборот с Китаем в 2018 году превысил показатель 2006-го в 2,7 раза», — передаёт РБК данные ФТС.

Также уточняется, что топливо и нефть остаются крупнейшей статьёй российского экспорта в КНР: за год поставки по этой статье в деньгах выросли сразу на 63%, до 41 млрд долларов.