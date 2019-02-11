Москва, 11 февраля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Локальное укрепление рубля на прошлой неделе по большой части было связано с ростом цен на нефть. По прогнозам многих аналитиков, цена на нефть в ближайшее время начнет значительное снижение, что, скорее всего, повлечет за собой падение курса российской валюты, в особенности на фоне устойчивой тенденции роста доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM практикующий трейдер-аналитик компании «ФинИст» Олег Бугулов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Несмотря на незначительное укрепление отечественной валюты, вызванное повышением кредитного рейтинга России рейтинговым агентством Moody's, ожидать роста курса рубля не стоит, в связи с тем, что данный позитив будет нивелироваться риском начала санкционной риторики в США», — пояснил эксперт.

К тому же ждать значительного эффекта от повышения кредитного рейтинга не приходится, так как иностранные инвесторы и без того активно заходили в госдолг РФ в 2018 году.

«Техническая картина на графике пары USD/RUB указывает на то, что завтра, 12 февраля, курс достигнет отметки в 66 рублей за доллар и продолжится глобальный тренд на ослабление рубля», — считает Бугулов.

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