Сеул, 11 февраля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В первой половине 2019 года в Южной Корее в продажу поступят проездные билеты и купоны на скидку до 30% на междугородние автобусы, сообщает YTN.

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Представители из министерства земли, инфраструктуры и транспорта сообщили, что в период с 12 февраля по 3 марта подготовят план корректировки ставок и тарифов на проезд в общественном транспорте.

Предполагается, что данные скидки и проездные билеты будут пользоваться популярностью среди школьников и студентов, а также тех слоев населения, которым приходится ездить в другой город на работу или в учебное заведение.

Согласно новостному источнику, проездные можно будет использовать для рейсов на короткие расстояния — менее 100 км.