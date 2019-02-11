Москва, 11 февраля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Сейчас Министерство спорта РФ прорабатывает вопросы, связанные с проведением крупных соревнований в стране. Об этом сегодня, 11 февраля, заявил министр спорта Павел Колобков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, в целом по стране проводится очень много различных крупных спортивных соревнований — порядка 500 ежегодно. С поддержкой федерального центра в 2019 году будет проведено 115 мероприятий.

«Крупнейшим из них станет чемпионат мира по боксу среди женщин и мужчин. Эти соревнования являются отборочными для подготовки к Олимпийским играм следующего цикла, а также Кубки мира и этапы Кубка мира», — отметил Колобков.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин постаивл перед Минстпорта задачу вовлечь 55% граждан РФ в занятия спортом.

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