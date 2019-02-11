Екатеринбург, 11 февраля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Система записи детей в первые классы Екатеринбурга дала временный сбой, в результате чего родители будущих школьников ожидают проблем с поступлением детей или с учётом очерёдности заявлений. Об этом сообщают сами родители на городских форумах Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Школьный класс

Родители массово получили сообщения, что их место в очереди было резко сдвинуто на десятки пунктов — а именно от него зависит, куда в итоге поступит будущий первоклассник.

Впрочем, в администрации города уверяют, что сбой ни на что не повлияет, и временные трудности были преодолены.

«Департамент образования восстановил очерёдность подачи заявления гражданами по времени формирования заявления в электронном виде. Мы с 12 февраля начнём зачисления в учреждения, поступившими в ведомственную систему, по количеству мест, открытых в школе», — заявила глава департамента образования мэрии Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы департамента, каждое обращение родителей уже изучено в ведомстве, и все обязательства в отношении уже зарегистрированных граждан соблюдены.

«Если заявление подтверждено оригиналами документов, то ребенок будет зачислен в образовательную организацию в установленные сроки. Если нет, то родителям нужно обратиться в отделение в МФЦ, МФЦ, ЦМУ или в школу по графику их работы в период с 11 по 15 февраля 2019 года. Уведомления об этом в личный кабинет поступят завтра, в течение дня», — добавила Сибирцева.

Напомним, запись детей в первые классы Екатеринбурга началась в ночь на 1 февраля 2019 года. Уже к утру 2 февраля было подано 10 629 заявлений от родителей будущих первоклассников. До этого в школы заранее записали льготников — 1614 человек.