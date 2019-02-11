Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В новом трейлере фильма «Аладдин» от режиссёра Гая Ричи актёр Уилл Смитт впервые предстал в каноничном образе своего персонажа Джинна — с синей кожей и мускулистым телом. Эти фрагменты трейлера стали поводом для резкой критики и обсуждения в социальных сетях.

Цитата из к/ф «Аладдин», реж. Гай Ричи. 2019. США Джин

Основной претензией пользователей к предстоящему фильму стал выбор актёра Уилла Смитта на роль Джинна. Многие зрители отметили, что Смитт, несмотря на множество успешных картин в его фильмографии, совсем не похож на того Джинна, который был представлен в мультфильме Disney. Также многие пользователи обратили внимание на актёрскую игру Уилла Смитта, никак не изменившуюся для новой роли.

«Уилл Смит снова играет Уилла Смита, а, впрочем, как и всегда», — пишет Илья Шмелёв.

«Уилл Смит выглядит чересчур карикатурно в образе Джинна», — пишет Dio.

«Уилл Смит = Джинн. Я хочу это развидеть, детство разрушено», — пишет Антон Филиппов.

«Он выглядит просто ужасно. Движения рук такие неестественные», — пишет JevvoBruv.

Напомним, что ранее фанаты уже высказывали своё недовольство выбором актёра на роль Джинна. Правда, в предыдущем трейлере Уилл Смитт появлялся лишь в человеческой форме, без синей кожи и мускулистого тела — что и стало причиной резкой критики в сторону актёра. Пользователи ждали, что Смитт будет лишь озвучивать героя, а его тело полностью нарисуют при помощи компьютерной графики.