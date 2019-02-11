Омск, 11 февраля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В Омской области вынесен приговор 62-летнему экс-главе Кормиловского района Иосифу Ровейну. Как сегодня, 11 февраля, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Омской области, он признан виновным в убийстве супруги.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Статуя Фемиды у Омской юридической академии. Омск

По данным следствия и суда, вечером 31 мая 2018 года Ровейн из-за бракоразводного процесса поссорился со своей 36-летней супругой. В квартире дома в Омске он нанёс ей семь ударов ножом. После этого мужчину заключили под стражу.

В ходе следствия и в суде Ровейн говорил, что оборонялся от нападения супруги, однако следствие опровергло эту версию в связи с имеющимися доказательствами.

Присяжные заседатели вынесли вердикт: подсудимый виновен в умышленном убийстве. 11 февраля суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с мужчины 4 млн рублей в счёт возмещения морального вреда, причинённого родственникам погибшей.

В СУ СКР по Омской области напомнили, что в 2014 году Ровейн был осужден за мошенничество.

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