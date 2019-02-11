Челябинск, 11 февраля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В Челябинске найдены средства на реконструкцию здания челябинского цирка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

(сс) Тара-Амингу Челябинский государственный цирк

В апреле-мае цирк завершит свою заключительную программу сезона. А затем вплоть до 2020 года будут идти ремонтные работы. «Росгосцирк» готов выделить на эти нужды более 600 млн рублей.

Как отмечает и.о. генерального директора «Российской государственной цирковой компании» Сергей Беляков, запланирован капитальный ремонт здания от подвала до самого купола. Будут отремонтированы кровля, система вентиляции и фасад. Вновь здание планируется открыть в конце 2020 года.

Также 79,3 млн рублей будет выделено из бюджета Челябинской области. Средства пойдут на строительство нового общежития на территории цирка. Нынешнее здание будет снесено.

Отметим, нынешнее здание цирка было построено в 1979 году. Первое представление в нём прошло 1 января 1980-го, с программой выступил коллектив из Литовской ССР.