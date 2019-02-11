Ярославцы просят прокуратуру разъяснить «призрачного чиновника»
Ярославль, 11 февраля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Жительница Ярославля Елена Богданова обратилась к прокурору города с просьбой провести проверку по ситуации с «чиновником-призраком». Об этом она рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители города на свои запросы получают из мэрии ответы за подписью заместителя мэра по вопросам имущественной и правовой политики Александра Асриянца. Получила такой ответ и Елена Богданова. Однако в самой мэрии наличие такого заместителя отрицают. Там говорят, что Асриянц имеет статус всего лишь советника мэра.
«Это то же самое, как если бы я подписывалась генеральным прокурором. Ответ Асриянца невозможно обжаловать — такого чиновника нет. Сегодня я отнесла заявление в прокуратуру. Там направили телефонограмму в мэрию с требованием разъяснить ситуацию», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.
В мэрии города ситуацию с «призрачным заместителем мэра» не комментируют. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославля, по обращению Богдановой начата проверка.