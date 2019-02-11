Ярославль, 11 февраля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Жительница Ярославля Елена Богданова обратилась к прокурору города с просьбой провести проверку по ситуации с «чиновником-призраком». Об этом она рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители города на свои запросы получают из мэрии ответы за подписью заместителя мэра по вопросам имущественной и правовой политики Александра Асриянца. Получила такой ответ и Елена Богданова. Однако в самой мэрии наличие такого заместителя отрицают. Там говорят, что Асриянц имеет статус всего лишь советника мэра.

«Это то же самое, как если бы я подписывалась генеральным прокурором. Ответ Асриянца невозможно обжаловать — такого чиновника нет. Сегодня я отнесла заявление в прокуратуру. Там направили телефонограмму в мэрию с требованием разъяснить ситуацию», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

В мэрии города ситуацию с «призрачным заместителем мэра» не комментируют. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославля, по обращению Богдановой начата проверка.