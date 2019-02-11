Лесосибирск, Красноярский край, 11 февраля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Жители Лесосибирска (Красноярский край) в знак протеста против мусорной реформы разбросали мусор у администрации города.

Скриншот со страницы группы «ЧП Лесосибирск». Vk.com Мусор у здания мэрии Лесосибирска, Красноярский край

Видео и фото этой акции протеста появилось 10 февраля на странице паблика «ЧП Лесосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Мужчины (двое, возможно, трое) подъехали на машине к мэрии и разбросали мусор на крыльце. Женщина, которая представилась прохожей, попыталась их пристыдить, однако это их не остановило. Рассыпая мусор, мужчины применяли ненормативную лексику.

«До чего людей довела мусорная реформа, люди привезли и разбросали мусор возле администрации Лесосибирска», — так подписаны видео и фото в соцсети.

За короткое время запись набрала большое количество просмотров, лайков и комментариев. Некоторые пользователи поддержали мужчин:

«Справедливо! Администрация должна следить за порядком в городе…»

«Хоть кто-то решился», — подчеркнул ещё один комментирующий.

Однако среди горожан нашлись и те, кто «протестующих» не поддержал:

«Только уборщице работы прибавили, а проблема не решится».

К тому же некоторые пользователи предположили, что парни проявили смелость не просто так, а потому что были нетрезвы, и теперь их ждёт наказание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, так называемая мусорная реформа проходит в Красноярском крае не без трудностей. За новогодние выходные город едва не утонул в мусоре, но режима ЧС удалось избежать.

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В январе 2019 года инициативная группа жителей края отправила посылки с мусором депутатам Госдумы от региона.

«Нюхайте и вспоминайте о народе!» — заявили организаторы акции.

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3 февраля в Красноярске прошёл митинг против мусорной реформы. Количество участников было гораздо меньше заявленных 300 человек. Организаторы винят во всём морозы.

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Также стоит отметить, что в марте уходит в отставку красноярский министр экологии Владимир Часовитин. В настоящее время он находится в отпуске. Общественность Красноярска связала его уход в том числе с «мусорными проблемами».

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Ежемесячная плата за мусор на левобережье Красноярска — 79,74 руб./чел. для многоквартирных домов и 125,31 руб./чел. для жилых домов (частный сектор). На правобережье — 87,51 руб./чел. для многоквартирных домов и 137,51 руб./чел. для жилых домов в частном секторе.

По другим технологическим зонам края плата составит от 63,39 руб. до 124,39 руб. на одного человека в месяц в многоквартирных домах и от 99,61 руб. до 199,03 руб. в частных домах.

Напомним, в России с 1 января 2019 года начался переход на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В текущем году перестройку системы начали 69 регионов. Её ключевой элемент — появление регионального оператора. Контролировать работу всех регоператоров будет единый федеральный оператор — публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Он был учрежден для того, чтобы стать федеральным помощником регионов и региональных операторов в выполнении поставленных перед ними задач.

Среди целей мусорной реформы значатся наведение порядка и повышение прозрачности в сфере, которая много лет была крайне непрозрачной и криминализированной; борьба с так называемой «мусорной мафией», борьба с мусорными полигонами и стихийными свалками и так далее.

Добавим, на каждого жителя России приходится в среднем 500 кг мусора в год.