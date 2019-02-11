Астана, 11 февраля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Автобусное сообщение между Павлодаром и Кемерово планируется запустить в марте 2019 года, сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в России.

(сс) Annie Spratt В салоне автобуса

В дипведомстве отметили, что ближайшие рейсы будут запущены 4, 10, 18 и 24 марта. В апреле перевозчики планируют совершить пять рейсов.

С автовокзала в Кемерово автобусы будут отправляться в 12:05 (8:05 по Москве) с Павлодара — 14:30 (10:30 по Москве). Стоимость одного билета составляет 2260 рублей. Время в пути составит около 15 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников в декабре 2018 года автовокзалы Барнаула и Томска организовали дополнительных автобусные рейсы в города Казахстана: Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар и Караганду.