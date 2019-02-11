Санкт-Петербург, 11 февраля, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Знаменитую картину Ильи Репина«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» сегодня, 11 февраля, начали готовить к отправке из Петербурга в Москву, на выставку в Государственную Третьяковскую галерею.

Дарья Драй ИА REGNUM Руководство Русского музея у картины

Как передает корреспондент ИА REGNUM, директор Государственного Русского музея Владимир Гусев рассказал, что на его памяти эта картина Репина покидала родные стены лишь в 2002 году. Тогда полотно выставлялось в Большом Кремлевском дворце.

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Владимира Гусева

«Сейчас юбилей Репина, и мы делаем вот такой подарок Третьяковской галерее, ожидая ответного подарка к юбилею», — сказал Гусев, подчеркнув, что именно с этой картины Репина фактически начинается история самого музея.

Всего в Москву на выставку «Илья Репин», которая пройдет с начала марта по август 2019 года, из Русского музея отправят 78 вещей (живопись, графика, дипломные работы). «Отправляем весь творческий путь художника», — пояснил директор ГРМ.

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовка к демонтажу картины Ильи Репина

По словам Владимира Гусева, для Русского музея было сложным решиться на передачу картины в Третьяковскую галерею, потому что это центральная работа Репина, она занимает целый зал Михайловского дворца. Это означает, что несколько месяцев, пока проходит выставка в Москве, Русскому музею придется чем-то заполнять это пространство для нормального функционирования экспозиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовка к демонтажу картины Ильи Репина

Также огромные трудности связаны с габаритами картины (8×4 метра), которые усложняют транспортировку в Третьяковскую галерею. В Русском музее подчеркнули, что решились на такой шаг прежде всего ради жителей Москвы и гостей столицы, чтобы у них была возможность увидеть уникальное произведение.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонтаж картины Ильи Репина

Когда выставка, посвященная Репину, будет проходить в Петербурге, эту картину не будут выносить в корпус Бенуа, где будет организована выставка.

Примечательно, что рама, в которой сейчас находится картина, останется в Русском музее и будет висеть в том же зале, дожидаясь возвращения полотна. Это связано с габаритами, ценностью и возрастом самой рамы.

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовка к демонтажу картины Ильи Репина

На вопрос журналистов о том, будут ли усилены меры безопасности в связи с известным случаем кражи на выставке в Третьяковской галерее картины Архипа Куинджи, также принадлежащей ГРМ, Владимир Гусев ответил утвердительно.

«Нет худа без добра. Есть возможность извлечь урок из данной ситуации», — сказал он, пояснив, что меры безопасности будут усилены в обоих музеях и при транспортировке.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Гусев, директор Русского музея

…В течение часа в присутствии прессы картину «Торжественное заседание Государственного совета…» спустили на пол. Затем специалисты будут извлекать ее из рамы и готовить к транспортировке. Эти действия займут примерно два дня.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонтаж картины И. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения»

Дарья Драй ИА REGNUM Демонтаж картины И. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения»

Добавим, что экспозиция к юбилею Ильи Репина в самом Русском музее откроется в октябре 2019 года. На ней представят более 200 живописных и графических работ, а также документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Репина.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонтаж картины Ильи Репина