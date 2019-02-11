Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. На 61-й церемонии вручения наград американской Академии звукозаписи «Грэмми» композиция This Is America американского артиста Childish Gambino получила награды в четырёх номинациях. Треку Дональда Гловера удалось выиграть две самые престижные номинации премии — «запись года» и «песня года», сообщается на официальном сайте премии.

Фрагмент клипа This Is America Childish Gambino

Песня Childish Gambino также победила в номинациях «Лучшее исполнения рэпа» и «Лучшее музыкальное видео». Сообщается, что сам артист не присутствовал на церемонии и отказался выступать на ней. Награду за Гловера выходили получать продюсеры, авторы и монтажёры трэка.

Напомним, что Дональд Гловер (Childish Gambino) — американский актёр, режиссёр, сценарист и музыкант. За свою карьеру Гловер принял участие в съёмках порядка 30 фильмов. Его композиция This Is America стала победителем MTV Music Awards 2018 в номинации «Лучший клип с социальным подтекстом».

Клип и сама песня стали очень популярны из-за затронутых социальных проблем. Текст композиции отсылает слушателя к проблемам чернокожих в США, высокому уровню насилия с применением оружия и жестокости представителей полиции.