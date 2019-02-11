Москва, 11 февраля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. С переходом большинства регионов России на цифровое телевещание у многих граждан обязательно возникнет некоторая неразбериха, связанная с тем, что, например, с 15 апреля, жители еще 20 регионов, в том числе Москвы и Московской области, столкнутся с отключением аналогового сигнала, и, включив утром телевизор, не обнаружат у себя любимых телеканалов, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Цитата м/c «Ну, заяц! Ну, погоди!»реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР Телевизор

«С 3 июня по 7 июля 2019 года цифровое бесплатное эфирное ТВ будет доступно уже по всей России, а аналоговый сигнал отключат. Поэтому очень важно, чтобы в регионах местные власти заранее открыли телефонные «горячие линии» или опубликовали в интернете пошаговые инструкции о том, что рядовому телезрителю нужно делать, чтобы ему были доступны в цифровом формате привычные телеканалы», — отметила эксперт.

В принципе, нужно просто произвести в своем телевизоре смену настроек. А если это невозможно, придется немного потратиться и заменить телевизор на более современный, принимающий цифровой сигнал. В Москве, кстати, такие разъяснения мэрия уже проводит, но пока они доступны, похоже, только участникам программы «Активный гражданин» или постоянным посетителям сайта мэрии.

«Переход на «цифру» очень важен — современный цифровой сигнал — не роскошь, а уже необходимость, точно так же как когда-то было необходимостью само телевизионное вещание, а затем цветное телевидение, так что небольшие неудобства ради того, чтобы потом наслаждаться хорошей картинкой в цифровом формате, придется немного потерпеть. Другой вопрос в том, что будет со зрительским рейтингом. Возможно, поскольку не всем домохозяйствам цифровое вещание сразу будет доступно после отключения аналогового сигнала, у некоторых телеканалов на некоторое время (может быть в течение 1−2 месяцев) снизятся рейтинги смотрения», — полагает Мильчакова.

В частности, это может сказаться на показателях смотрения телеканалов «второго мультиплекса», то есть второго цифрового пакета эфирных телеканалов, куда входят, например, три телеканала, принадлежащие группе «СТС Медиа». А выпуски новостей, например, на федеральных каналах, таких как каналы ВГТРК, «Первый канал» и НТВ, зрители какое-то время будут смотреть через интернет или, у кого есть доступ к платному телевидению (а оно доступно более 75% населения), пользоваться платным ТВ, тем более, что оно не съедает слишком большую часть семейного бюджета.

«Противостояние» телевидения и интернета — отдельная история, молодежь до 30 лет предпочитает интернет телевидению, и даже новости, телепрограммы и сериалы смотрит через интернет. Как бы то ни было, об утрате эфирным телевидением своего значения говорить пока рано. Тем более, что всю телевизионную рекламу аккумулируют на себе эфирные каналы, вошедшие в первый и второй мультиплексы цифрового вещания, а платным телеканалам, которые не входят в эфирную сетку, достанется очень мало рекламы, им останется рассчитывать на подписку своих постоянных зрителей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первая волна перехода с аналогового на цифровое телевещание стартует в России 11 февраля. Она затронет семь регионов.

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