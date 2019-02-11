Симферополь, 11 февраля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. С наступлением весенних паводков в зоне подтопления могут оказаться более 70 населённых пунктов Крыма. Об этом 11 февраля заявил министр республиканского МЧС Сергей Шахов.

Nimuel23 Долина реки Бельбек

«Количество осадков обеспечил устойчивый снежный покров в горах полуострова, что может привести весной к достаточно серьёзной паводковой ситуации, в зону подтопления могут попасть более 70 населённых пунктов. Поэтому обстановка по паводковым водам требует постоянного мониторинга, как со стороны крымских спасателей, так и глав муниципальных образований городов и районов республики. Сейчас необходимо выявить участки, где скопление мусора или сухостоя создаёт существенное препятствие на пути водотока», — пояснил министр.

По его словам, в зоне особого риска находятся территории бассейнов крымских рек: Альма, Бельбек, Кача, Субаш, Биюк-Карасу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января глава республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль заявил, что в 2019 году на полуострове не будет проблем с водообеспечением, поскольку водохранилища заполнены на 70%.