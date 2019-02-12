Браззавиль, 12 февраля, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Судьба африканских государств в современном мире все больше зависит от того, какую сторону эти государства изберут во все более разделяющемся на политические блоки мире. О том, какую роль на черном континенте может сыграть российская поддержка и экономическое сотрудничество между Москвой и африканскими государствами, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Карпов.

U.S. Air Force Конголезские военные

Китай и США борются в Африке за экономическое влияние, причем уже в 2009 Пекину удалось вырваться в лидеры этой гонки. А вот Россия вполне может оказаться лидером в сфере военного и военно-технического сотрудничества, чему способствуют определенные обстоятельства мировой политики последнего времени.

Сирийский пример, показавший крайнюю эффективность российской военной помощи, стал притягательным для многих стран в мире, испытывающих угрозу от местных террористов. Государственные руководители в Азии и Африке, не желающие повторения деструктивных сценариев на своей земле, с интересом приглядываются к связям с Россией, ожидая помощи от ее военных советников и выгоды от плодотворной торговли. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Рособоронэкспорт с 2013 по 2017 гг поставил африканским странам 39% всего импортируемого ими оружия, тогда как Китай и США — только 17% и 11% соответственно. И пусть Китай значительно превосходит Россию в финансовых возможностях, там, где речь идет о военной составляющей, возможности России сильно выше.

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