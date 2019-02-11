Сеул, 11 февраля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Во вторник, 12 февраля, представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Кореи объявят официальные цены на землю и недвижимость. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свои источники.

Пусан. Южная Корея

Предполагается, что цены на недвижимость по всей стране в среднем увеличатся на 9,5%, однако стоимость жилой и нежилой площади в городе Сеуле может вырасти на 14%.

По данным телеканала, в таких районах как Каннам, Джунгу, Йондынпхо стоимость жилья может подняться более чем на 20%.

Например, самая дорогая площадь в Южной Корее — район Мёндон. Предполагается, что цена за 1 кв. метр в этом районе увеличится с 9,3 млн вон (~$8,307) до 183 млн вон (~$163,465).