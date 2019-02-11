Ярославль, 11 февраля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Рыбинское МУП «Теплоэнерго» отказалось от сотрудничества с единым областным расчетно-кассовым центром — «ЯрОблЕИРЦ». Об этом говорится на сайте предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.teplo76.ru/ Теплоэнерго

У нас истек срок действия контракта, и мы решили отказаться от услуг центра, так как в действующем тарифе регулятором не предусмотрены расходы на комиссию платежного агента. Мы не можем позволить себе генерировать убытки. Сейчас нами организована собственная служба сбыта, открыт офис, который работает с физическими лицами», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор МУП «Теплоэнерго» Ольга Харисова.

По словам Харисовой, «ЯрОблЕИРЦ» брал комиссию в размере 3,9%. Содержание собственной службы обходится значительно дешевле.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «ЯрОблЕИРЦ» был создан в 2016 году как единый расчетный центр за коммунальные платежи в регионе. Центр принадлежал частным лицам, однако за перевод платежей туда агитировали чиновники областного правительства. Позднее часть акций предприятия были переданы властям региона.

Большинство государственных и муниципальных коммунальных предприятий (в том числе и МУП «Теплоэнерго» Рыбинска), а также региональный фонд капитального ремонта перешли на обслуживание в «ЯрОблЕИРЦ». Частные компании в основном отказывались переводить расчеты с жителями в эту фирму, говоря о том, что стоимость обслуживания — 3,9% от суммы платежей — завышена более чем в 2 раза по сравнению с рыночными ценами. Кроме того, от жителей региона неоднократно поступали жалобы на ошибки в расчетах со стороны «ЯрОблЕИРЦ».

В правительстве Ярославской области говорили, что концентрация платежей в одном центре поможет решить проблему с долгами за газ, так как платежи от потребителей за услуги якобы не доходят до ресурсоснабжающих компаний. Но для «Теплоэнерго» эти обещания не сработали. Долг предприятия перед «Газпромом» продолжал расти и достиг на начало 2019 года 812 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Теплоэнерго», «ЯрОблЕИРЦ» не настаивал на продлении договора.