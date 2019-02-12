Пекин, 12 февраля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Состоявшаяся во второй половине января встреча министра иностранных дел Китая Яна Цзечи и президента Камеруна Поля Бийя была представлена в СМИ обеих стран как чисто техническая и подготовительная. Как допущенная в китайском издании World Street Journal опечатка привлекла внимание всех экспертов, связанных с африканской экономикой, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Действительно, было от чего прийти в состояние напряженного внимания, ведь, по сообщению издания, Пекин в ходе встречи списал 3 трлн камерунских франков долга, или 5,2 млрд долларов. Неужели Камерун предложил Китаю нечто, что разом покрыло эту гигантскую сумму? И хотя WSJ тут же заявил, что «обсчитался» в количестве нулей, правительство Китая публично подтвердило, что именно о камерунском долге шла речь в ходе этих переговоров.

Известно, что политика Китая в Африке отличается некоторыми особенностями, заставляющими пристально присматриваться именно к тому, как организовано кредитование крупных проектов между Пекином и африканскими странами. Похоже, что во многих случаях китайские инвесторы не гнушаются фактором «долговой удавки», по своему охвату превышающей всё виданное в мировой практике до сих пор. Не стало ли происходящее в Камеруне еще одной ступенькой лестницы безоговорочного китайского успеха на Черном континенте?

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