Сеул, 11 февраля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. По данным исследовательского института Korea Economic Research Institute, 113 компаний (57,9%) в Южной Корее внедрили комплексную систему оплаты труда. Известно, что во время данного исследования было проанализировано 195 крупных компаний страны. Об этом сообщает телеканал YTN.

ivan-herman.net Сеул

Комплексная система оплаты труда — это система, в которой законом установлены надбавки к зарплате, например за сверхурочные. Сумма за дополнительные рабочие часы начисляется сразу в оклад независимо от фиксированного рабочего времени или выплачивается отдельной фиксированной суммой.

Согласно результатам данного исследования, данная система чаще всего применяется к офисным сотрудникам — 94,7%, к торговому персоналу — 63,7%, а также к научным деятелям — 61,1%.

Кроме того, 60,2% респондентов сообщили, что минусом данной системы является тот факт, что трудно рассчитать рабочее время. Лишь 43,4% сообщили, что использовать данную систему удобно.