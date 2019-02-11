Лондон, 11 февраля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Министр торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что замедление экономического роста королевства не стоит связывать с Brexit, сообщает 11 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В подтверждение своих слов министр привел статистику, согласно которой в 2018 году во всем мире наблюдались проблемы экономического роста.

«Очевидно, что есть те, кто считает Brexit единственным фактором, влияющим на экономику Великобритании. Однако это не так», — отметил Фокс, сославшись на пример Китая, где также существуют аналогичные проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года Великобритания покинет Европейский союз, однако власти страны до сих пор не пришли к консенсусу относительно условий размежевания. В конце февраля парламент страны должен закрыть этот вопрос.