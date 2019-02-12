Берлин, 12 февраля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Новая стратегия развития национальной промышленности, представленная федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером, может затронуть важные аспекты не только германской, но и мировой экономики и политики. О том, почему новая германская стратегия, очевидно, прицеливается на получение выгоды от мирового экономического противостояния, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Тяжелая индустрия Германии. Дюисбург

Новой чертой политики государств-экономических тяжеловесов становится рост государственного вмешательства в экономику и отказ от многосторонних соглашений. Глобальный рынок изменяется быстро и равновесие еще далеко не достигнуто, так что, по словам германского министра, государственное вмешательство в экономику может стать на данном этапе совершенно оправданным.

Особенно, если речь идет о ключевых отраслях, к которым Альтмайер отнес сталелитейную, медную и алюминиевую промышленность, машиностроение, оптику, медицинское оборудование и другие, включая, не в последнюю очередь, оборонную. Конечной целью в этой схеме германский министр наметил «укрепление промышленной конкурентоспособности Европы в целом». С какими сложностями предстоит столкнуться Германии и Европе в целом в ходе осуществления этого плана, и как реализация проекта «новой индустриальной Европы» может отразиться на развитии России?

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