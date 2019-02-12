Москва, 12 февраля, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Опрос «Левада-центра» показал, что 41% российской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет хочет покинуть страну. О каких проблемах могут свидетельствовать такие цифры, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

41% «желающей сбежать из России молодежи» это, разумеется, очень много. И все же это число стоит осмыслить серьезно, не вдаваясь в алармизм и выводы о том, как ужасна и неисправима ситуация «в России вообще». Мнение данной возрастной выборки — это прежде всего мнение учащихся, и как таковое оно свидетельствует о настроениях в подростковых субкультурах и влиянии нынешней системы образования. Если с подростковостью респондентов все более-менее ясно — юности свойственно противопоставлять себя представлениям предшествующего поколения, то с образованием нужно разбираться отдельно.

Так как полученные данные свидетельствуют явно не в пользу той образовательной системы, которая наличествует в России и готовит таких вот «патриотов» своей страны. Отсутствие идеологии, а точнее рабское следование либеральным установкам на подготовку поклонников «общечеловеческих ценностей», своим естественным следствием имеют выпуск дезориентированных молодых людей, которые беззащитны против пропаганды — будь то экономической или политической. Но разве такая система образования нужна России?

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