Тегеран, 12 февраля, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Иранская официальная пропаганда использует сирийский пример для запугивания собственного населения, но возможен ли конфликт сирийского масштаба и по тем же лекалам на территории этой страны? Какие формы может принять противостояние власти и протестных групп в Иране, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Президент Ирана Хасан Рухани констатировал, что Иран находится «в самом тяжелом экономическом положении со дня Исламской революции». От внутренних проблем Иран привычно отвлекал граждан противостоянием с Израилем, использовавшемся как безотказный пропагандистский инструмент. Однако сирийский конфликт внес новые черты во внутреннюю пропаганду официального Тегерана: в последнее время систематически звучат угрозы, что если население не будет поддерживать иранскую власть, то страну может постигнуть сирийский сценарий.

И хотя этот аргумент довольно значим для массового иранца, повторение бедствий, постигших Сирию, в Иране один-к-одному невозможно. Вряд ли стране угрожают этнический или религиозный конфликты, ведь страна значительно однороднее и по тому, и по другому показателю, чем многострадальная Сирия. Но зато экономический крах может вызвать противостояние на социальном фронте.

Читайте статью Власти Ирана пугают свой народ сирийским сценарием и другие публикации Авигдора Эскина по ближневосточной тематике.