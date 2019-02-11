США толкают Киев на войну, Польша хочет сорвать планы России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Великобритания обвинила Россию в провокации;
- Волкер подталкивает Киев к войне;
- Варшава пытается «похоронить» планы Москвы в Балтийском море;
- Шведский журналист назвал виновных в керченском инциденте;
- ЧП в Белоруссии: школьник убил учительницу, ещё трое получили ранения.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1153.