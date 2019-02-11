Екатеринбург, 11 февраля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Свердловской области поставили рекорд по среднему надою с коровы. Об этом заявил министр АПК региона Дмитрий Дегтярёв на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Didgeman Молочные бидоны

«Каждая корова, которая находится в общественном секторе, — в собственности юрлиц или фермерских хозяйств — в сутки в среднем даёт более 20 литров молока», — сказал Дегтярёв.

Такой рекорд ставит регион в топ-12 субъектов РФ со схожими показателями.

В 2018 году свердловские коровы подарили области 736 тысяч тонн молока, что превысило показатели 2017 года на 18,8%, дополнил министр. По словам Дегтярёва, именно на молочную промышленность приходится большая часть доходов по всему агропромыленному комплексу региона. Такой молочный рост был вызван благодаря хорошим кормам, а также применению новых технологий и работе над генетикой коров, заявил областной чиновник.

Порадовала регион и картошка. Овощные производители вырастили 764 тысячи тонн картофеля за 2018 год — примерно на 22% больше показателей 2017 года (595 тысяч тонн, сказал министр.

Напомним, в 2018 году в Свердловской области выделили больше 300 млн рублей на поддержку молочного животноводства. Для ускорения поступления молока от фермы до торговых сетей региональные власти попросили сократить сроки подписания контрактов на поставку молока с небольшим сроком хранения.