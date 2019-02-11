Сеул, 11 февраля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Днём 10 февраля у берегов Южной Кореи произошло землетрясение магнитудой 4,1 баллов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Эпицентр находился в море на глубине 21 километр в 50 километрах от города Похан, расположенного на юго-востоке страны. Через 11 часов неподалёку от эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 2,5 балла. Эксперты отмечают, что это был афтершок. Несмотря на то, что город Похан расположен в сейсмически активном регионе, это землетрясение оказалось сильнее обычного. В 2017 году неподалёку от города также произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,4 балла. Тогда было разрушено свыше 2000 домов. В результате нынешнего происшествия пострадавших и разрушений нет. Последнее землетрясение в Южной Корее произошло ровно год назад также в городе Похане.