Санкт-Петербург, 11 февраля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Живущая в Санкт-Петербурге гражданка Украины и волонтер Донецкой Народной Республики (ДНР) Ирина Воронцова обжаловала отказ в предоставлении ей временного убежища в РФ и в судебном порядке, и в органах МВД России. Как ожидается, судьба Воронцовой решится не позднее марта 2019 года, рассказал корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля адвокат Алексей Калугин, представляющий интересы Воронцовой.

Ирина Воронцова

Из-за решения об отказе, принятого в декабре 2018 года управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Воронцовой грозит высылка из РФ в руки киевского режима.

Как сообщил Алексей Калугин, в Главном управлении по вопросам миграции МВД России просьбу Воронцовой об отмене решения нижестоящего петербургского подразделения должны рассмотреть не позднее 25 февраля 2019 года. Еще несколько дней потребуется на получение официального письменного ответа из МВД.

Кроме того, Ирина Воронцова обжаловала отказ в предоставлении временного убежища в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Дата рассмотрения ее иска пока не назначена. По мнению адвоката, судебного заседания можно ожидать в начале марта.

Калугин отметил, что он и его доверитель ожидают положительного решения вопроса, что позволит Воронцовой остаться на территории РФ на законных основаниях.

Напомним, если результат обжалования будет отрицательным, Воронцова обязана будет самостоятельно покинуть территорию РФ в трехдневный срок или же ее принудительно депортируют с пятилетним запретом на повторный въезд.

«Если снова будет отказ, будем смотреть, что делать дальше. Мы еще не израсходовали все возможные средства правовой защиты», — отметил адвокат Ирины Воронцовой.

Он пояснил, что Воронцова может подать повторное заявление на предоставление ей статуса беженца. О других вариантах Калугин пока говорить не стал, мотивируя интересами доверителя.

Адвокат также высказал мнение, что приемлемых для Воронцовой решений до сих пор не удается добиться из-за негативной позиции управления по вопросам миграции петербургского ГУ МВД России, которому не понравилось активное привлечение внимания к проблеме Воронцовой со стороны незарегистрированной партии «Другая Россия».

«Теперь они (управление, — прим.ред.) целенаправленно отказывают ей даже в предоставлении временного убежища, хотя все основания для его получения у Ирины имеются. Будем об этом спорить с ними в суде», — сказал Алексей Калугин.

Он добавил, что мотивы декабрьского отказа до сих пор непонятны, и их можно будет выяснить только в судебном заседании.

Калугин также высказал благодарность известным людям, которые в последние дни привлекли внимание общественности к судьбе Ирины Воронцовой. Отметим, среди них были писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов и писатель, бывший военнослужащий ДНР Захар Прилепин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Воронцова с 2000 годов на Украине принимала участие в акциях против украинских националистов. В 2009 году она вышла замуж за гражданина РФ, приехала в Петербург, получила вид на жительство в России. После госпереворота на Украине в 2014 году Воронцова занималась организацией гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Муж Воронцовой служил в составе ополчения ДНР. В случае высылки на Украину женщине грозит 15 лет тюрьмы за так называемое «пособничество террористам», как называют в Киеве тех, кто выступил против госпереворота.

Воронцовой аннулировали вид на жительство в РФ после задержания ее в ноябре 2017 года в Петербурге на несанкционированной акции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, и привлечения к административной ответственности. Воронцова обжаловала эти решения в судебном порядке, но российские суды отказали ей как в отмене административного взыскания, так и в сохранении вида на жительство.

В середине сентября 2018 года Ирина Воронцова подала заявление о предоставлении ей в РФ временного убежища. Спустя три месяца, в декабре 2018 года, ей отказали в таком убежище.