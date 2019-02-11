Калуга, 11 февраля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшую неделю было зарегистрировано 7354 новых случая острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 44 случая гриппа (предыдущая неделя 7061 и 24 соответственно), сообщили 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, в Калуге зарегистрировано 4138 случаев ОРВИ и 21 случай гриппа (предыдущая неделя 4031 и 24 соответственно). Сезонное увеличение числа заболевших отмечено у детей до двух лет и 7−14 лет (темп прироста 9,4% и 8,5% соответственно). Показатель заболеваемости по совокупному населению на 7,8% превысил эпидемический порог (эпидемический порог — 107,6, показатель заболеваемости на шестой неделе 116,0 на 10 тысяч населения). У детей в возрасте до двух лет эпидемический порог превышен на 31,3%, а у детей 3−6 лет — на 13,6%.

Превышение эпидемических порогов (на 40% и более) отмечено во всех группах населения Барятинского, Думиничского и Мосальского муниципальных районах.

По данным вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии, за прошедшую неделю исследован материал от 73 больных. В семи случаях обнаружена РНК вируса гриппа типа А1 (H1N1−2009pdm), в семи случаях — гриппа типа А3 (H3N2), в трех случаях — гриппа В, а в 18 пробах обнаружены РНК вирусов ОРВИ (аденовирусы, ЗС-вирусы, боковирусы, риновирусы, коронавирусы и другие.).

В стационары медицинских организаций области был госпитализирован 121 больной, что на 22,2% выше уровня предыдущей недели (99 человек).

В связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и значительным числом отсутствующих на занятиях учащихся (22−40%) решением администрации образовательных учреждений был приостановлен учебно-воспитательный процесс в 24 классах 10 школ Калуги. Полностью закрыт на карантин детский сад «Аленушка» посёлка Товарково Дзержинского района Калужской области.