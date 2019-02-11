Пермь, 11 февраля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Стало известно название компании, которая займется сносом дворца культуры «Телта», ей стало ООО «Акрополь-М», сообщает 11 февраля издание 59.ru.

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Государство сэкономит на уничтожении культурного учреждения: в бюджете для этих целей было зарезервировано свыше 13 млн рублей, однако фирма «Акрополь-М» готова снести дворец всего за 3 млн 800 тыс.

Условием госконтракта является выполнение работ в течение 75 дней с момента подписания соглашения.

Причиной желания властей снести культурный объект является его якобы аварийное состояние, однако данный факт опровергается как экспертным заключением, так и мнением бывшего руководителя ДК «Телта» Павла Курносова, утверждающего, что дворец хотят снести для застройки коммерческими объектами.

Напомним, слухи об уничтожении ДК «Телта» появились летом 2018 года, тогда же стало известно о том, что на месте снесенного культурного учреждения хотят построить коммерческие объекты.

Данный факт вызвал резкое недовольство со стороны пермской общественности, которое, впрочем, было проигнорировано со стороны краевых властей.