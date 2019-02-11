Пермь, 11 февраля, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Стало известно название компании, которая займется сносом дворца культуры «Телта», ей стало ООО «Акрополь-М», сообщает 11 февраля издание 59.ru.

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Государство сэкономит на уничтожении культурного учреждения: в бюджете для этих целей было зарезервировано свыше 13 млн рублей, однако фирма «Акрополь-М» готова снести дворец всего за 3 млн 800 тыс.

Условием госконтракта является выполнение работ в течение 75 дней с момента подписания соглашения.

Причиной желания властей снести культурный объект является его якобы аварийное состояние, однако данный факт опровергается как экспертным заключением, так и мнением бывшего руководителя ДК «Телта» Павла Курносова, утверждающего, что дворец хотят снести для застройки коммерческими объектами.

Напомним, слухи об уничтожении ДК «Телта» появились летом 2018 года, тогда же стало известно о том, что на месте снесенного культурного учреждения хотят построить коммерческие объекты.

Данный факт вызвал резкое недовольство со стороны пермской общественности, которое, впрочем, было проигнорировано со стороны краевых властей.

Сергей Федотов
ДК Тельта