Санкт-Петербург, 11 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Указанная в национальном проекте цель труднодостижима, потому что ипотечная ставка — это производная от макроэкономической ситуации и снижаться при ухудшении общей ситуации она не может, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 февраля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя сообщения правительства о предполагаемой средней ипотечной ставке в 2019 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Как сообщалось ранее, в параметрах национального проекта «Жилье и городская среда» указано, что в 2019 году средняя ставка по ипотеке снизится до 8,9%, к 2024 году — до 7,9%. Общий объем ипотечных кредитов к этому же сроку планируется увеличить вдвое, до 2,26 млн сделок в год.

«В настоящее время ипотечная ставка находится в диапазоне от 9,7 до 11%. При этом число банков, предлагающих ипотеку менее чем под 10%, совсем невелико.

8,9% годовых — это труднодостижимая цель. Даже в середине 2018 года ставка была выше. Предпосылок к ее снижению нет: ключевая ставка была повышена, макроэкономическая ситуация сложная. Цена долгосрочного капитала составляет сейчас не менее 10%, и ипотечная ставка не может быть ниже.

Понятно, что правительству нужно ставить перед собой позитивные цели. Но ипотечная ставка — это производная от макроэкономической ситуации. Прогнозировать ее в отрыве от ключевой ставки и общей макроэкономики нелепо», — отметил Максим Ельцов.