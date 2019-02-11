США, 11 февраля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. 8 февраля, пятница: Артемий Панарин сменил агента.

Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

Дэн Мильштейн больше не представляет услуги российского спортсмена.

Нападающий сборной России по хоккею и «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сменил агента, информирует известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.

Согласно сообщению обозревателя, услуги россиянина будет представлять Пол Теофанос, также представляющий интересы голкипера «Джекетс» Сергея Бобровского. Бывший агент Панарина Дэн Мильштейн отказался комментировать эту ситуацию. Напомним, что ранее с американцем перестали работать ряд наших игроков: Клим Костин, выступающий в системе «Блюз», форвард московского «Спартака» Александр Хохлачёв, защитник триумфаторной Казани 2018 года Андрей Педан и экс-защитник «Эвеланш» Андрей Миронов.

Нынешний сезон складывается для Панарина наилучшим образом. Артемий продолжает прогрессировать, и в этом сезоне игрок набрал уже 63 (21+42) очка в 52 играх сезона. Панарин в очередной раз огорчил всех «диванных экспертов», которые предвещали ему провальный сезон, как и годом ранее. Тогда Панарин только переехал из «Чикаго» в «Коламбус», в команду без чётко выраженного лидера, что стало причиной критики в сторону российского игрока. Все привыкли к той непобедимой тройке «Чикаго» Панарин — Тейвз — Кейн, и в хоккейных кругах бытовало мнение, что результаты Артемия зависят только от игры звездных партнёров по звену. Но, переехав в команду слабее уровнем, пока «Чикаго» начинали блекнуть на фоне своих предыдущих успешных сезонов, Панарин показал себя как игрока, способного тянуть на себе команду. Таким образом, в прошлом сезоне «хлебушек» набрал рекордные для себя 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ, что помогло «Коламбусу» впервые за долгие годы отобраться в плей-офф Кубка Стэнли. Отметим, что ближайший преследователь Панарина, пришедший в дедлайн, Томаш Ванек набрал лишь 56 очков.

В первом раунде им сразу достался грозный соперник — «Вашингтон». Но это не затруднило команду показать класс и выиграть первые два матча, во многом благодаря тому, что на воротах «Кэпс» стоял «бэкап» Холтби — немец Филипп Грубауэр. Проваленные первые две игры, «Кэпиталз» сочли как урок, и уже в следующих четырёх встречах серии команда Барри Троца была непобедима. В тех шести играх серии Панарин набрал 7 (2+5) очков, став лучшим бомбардиром плей-офф 2018 года среди игроков «Джекетс».

Напомним, что недавно Панарин сообщил о своих намерениях по окончанию сезона попробовать себя в статусе неограниченно свободного агента, информирует официальный инсайдер лиги. Игрок подтвердил свои намерения стать свободным агентом 1 июля, но не опроверг возможности «Коламбуса» договориться с игроком о контракте в течении своего присутствия на рынке.

«Жизнь одна, шанс стать свободным агентом может быть один, и я хочу воспользоваться им», — сказал нападающий «Коламбус Блю Джекетс» в пятницу в интервью газете Columbus Dispatch. Это было его первое публичное высказывание на эту тему с 25 января, когда он поставил в известность руководство клуба, что не будет обсуждать новый контракт во время сезона.

«Я не выбрал команду. Нет клуба, в который я предпочел бы перейти, — сказал 27-летний хоккеист. — Посмотрим, что будет летом. Сейчас я не знаю, чего хочу. У «Блю Джекетс» есть шанс… Давайте дождемся лета. Этот сезон еще не завершен, и я хочу помочь команде завоевать Кубок Стэнли».

10 февраля, воскресенье: победа над «Питтсбургом» осветила новый рекорд «Тампа-Бэй».

«Лайтнинг» первыми одержали 40 побед в сезоне.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» cтала пятой командой в истории НХЛ, одержавшей 40 побед в 55 матчах «регулярки». 10 февраля на стадионе «Амали-Арена» в Тампе местные знаменитости в лице «Лайтнинг» противостояли некогда лучшей команде лиги «Питтсбург Пингвинз».

«Тампа» появилась на льду в своем новом третьем комплекте формы, которую на днях официально представил Adidas, производящий форму для всех клубов НХЛ без исключения. Форма состоит из разных тонов черного цвета, который в некоторых местах переливается в серый. Комплект получился стильным и запоминающимся, что напомнило 2016 год, когда весь хоккейный мир был в восторге от форм сборных на Кубке мира, которые также произвел Adidas. Вероятную идею концепта формы Adidas мог позаимствовать у самих себя, взяв за пример схожую по стилю форму Североамериканской сборной до 21 года, которая также выступала на том Кубке мира.

«Тампа» легко вошла в игру, открыв счет броскам уже в первой атаке. Ондржей Палат оказался свободен от опеки защитников и предпринял попытку броска по ворота Кейси Десмита, который был готов к такому развитию событий, парировав летящую шайбу. К окончанию второй минуты встречи «Тампа» уже четырежды бросила по воротам соперника, и все моменты с участием «Лайтнинг» на чужой половине вызывали волнение трибун «Амали-Арены». Рано или поздно, но «Питтсбургу должно было повезти. Так и случилось на третьей минуте матча, когда Мэтт Каллен первым броском своей команды был близок к открытию счёта, но щитки Андрея Василевского вовремя оказались на пути шайбы. Вскоре «Пингвинз» почувствовали прилив сил и уже в следующие 10 минут периода команда выглядела гораздо лучше, нежели в первой половине. На 13 минуте счёт был открыт. Латышский форвард «Питтс» Теодор Блюгерс проявил свои диспетчерские способности, исполнив голевую передачу на Гарретта Уилсона, который помог латышу набрать свое третье очко в лиге — 1:0. Но хозяева льда были глубоко против преимущества «Пингвинз», поэтому уже через минуту на табло счёт снова стал равным. Защита «Питтсбурга» оставила своего голкипера на растерзание Янни Гурду и Брейдену Поинту, которые, сыграв в «стенку» друг с другом, завершили комбинацию голом Янни Гурда — 1:1. Через 50 секунд подопечные Джона Купера повели в счёте, благодаря удачно подставленой клюшке Эрика Чернака под бросок Седрик Пакетта — 1:2.

В начале второй 20-минутки «Тампа» уже была близка к разгромному счёту, но крестовина помешала шайбе примкнуть к сетке ворот «пингвинов». Фортуна удачи оказалась против Виктора Хедмана. В середине периода после череды атак гостей «Тампе» удалось удвоить преимущество в счёте. «Лайтнинг» снова оказались с численным перевесом на чужой половине площадки, что привело к заброшенной шайбе. Антони Чирелли, получив шайбу после разрезной передачи Киллорна, красиво переиграл голкипера, переложив каучуковый блин на неудобную сторону клюшки и заведя его в ворота — 1:3. Примечательно, что соперник «Тампы» «Питтсбург» находился в численном большинстве в результате удаления форварда «молний» Ондржея Палата. Через три секунды после забитого «Тампой» гола удаление заработал новоиспеченный центрфорвард Ник Бьюгстад, переведя игру в режим «4 на 4». «Питтсбург» стал играть интенсивнее, и вскоре другой новичок «Пенс» Джаред Макканн отметился точным голевым броском в дальний угол ворот от синей линии — 2:3. В конце периода в такой расстановке сил «4 на 4» команда, руководит которой Майк Салливан, сравняла счёт. Гюнцель исполнил виражи на фланге, запутав соперника, и отдал голевой пас на Брайана Раста, примкнувшего клюшку к воротам, чтобы не упустить шайбу — 3:3.

В третьем периоде «Лайтнинг» с первых секунд напрягали соперника разнообразием опасных атак. На пятой минуте коллеги Никиты Кучерова по звену открыли счёт голам в третьей 20-минутке. Тайлер Джонсон неотразимо бросил шайбу по перекладине, после чего она пересекла линию ворот «Питтс» — 4:3, Палат и Стэмкос отметились голевыми передачами. Десять минут спустя Джей Ти Миллер забил решающую исход матча шайбу. Американец точно бросил в противоположный вратарю угол, который был вне его видимости из-за накопившихся вокруг голкипера игроков — 5:3. «Питтсбург» продолжал бороться несмотря ни на что, но сломать оборону соперника было тяжело. Одну лазейку «пингвины» всё же нашли, Таннер Пирсон оказался совсем один перед воротами соперника и, дождавшись шайбу от Кросби, бросил её в дальний угол ворот «молний» — 5:4. «Молнии» остаются дома с двумя победными очками, а Никита Кучеров, главное русское дарование, не забивает уже 10 матч кряду.