Ярославль, 11 февраля, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В Ярославском речном порту не смогут поддерживать внутригородской маршрут до Толги после отказа мэрии города от субсидирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель направления «Пассажирские перевозки и КОФ» и службы ремонта порта Андрей Жальнин.

Илья Бесхлебный Теплоход «Москва»

Пока в речном порту не получали официального уведомления из мэрии, однако о намерении городских властей там знают из СМИ. По словам Жальнина, доходы от внутренних перевозок не смогут покрыть расходы. Предприятию придется сократить 9 человек, а теплоход, скорее всего, продать.

«Особенно пострадают жители Дзержинского района, у многих дачи на другом берегу, они ездили туда из Иванькова. Для пассажирских перевозок это плохо. Маршруты были продуманы так, что теплоходы могли заменять друг друга. Если это произойдет, восстановить маршрут будет очень сложно. Это очень плохо, это начало конца водного транспорта, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель направления «Пассажирские перевозки и КОФ» и службы ремонта Ярославского речного порта Андрей Жальнин.

В прошлом году на Толгу было организовано 5 рейсов. Ярославцы смогут попасть туда на теплоходе Ярославль — Константиновский, но он ходит лишь дважды в день — утром и вечером.