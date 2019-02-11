Москва, 30 ноября, 2015, 23:27 — ИА Регнум. Академик РАН и директор Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова Роберт Нигматулин считает, что источником бед российской науки является «вера в доброго царя», к которому «российская интеллигенция апеллирует слишком часто». Об этом он заявил 30 ноября на круглом столе «Спасение науки как важнейший фактор безопасности России» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Вера в добрые намерения избыточна, избыточна в силу того, что природа государства у нас другая. Нет в бюджете денег. Поэтому и ФАНО, и Министерство образования и науки, и все кадры укомплектованы так, чтобы сократить затраты на образование, на медицину, общественное здравоохранение, на науку и культуру — вот их основная цель», — пояснил академик. Спасение науки, по утверждению Нигматулина, станет возможным, когда изменится природа «чиновничье-олигархического государства».

По его словам, такие сферы, как наука, образование, культура и медицина, в условиях финансовых трудностей всегда в первую очередь попадали под удар. «Поэтому сейчас нынешняя Российская академия наук не может интегрировать все проблемы, не способна. У нее нет прав и возможностей, и я не верю, что в ближайшие годы государство проявит заботу. Наша задача сейчас — спасать то дело, за которое мы отвечаем. Придется жертвовать, придется сокращаться, потому что наше финансирование не увеличится», — отметил Нигматулин.

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Назовите такую страну, где бы профессор, профессор — высшее звание в вузе — получал в 10 раз меньше, чем депутат парламента. Даже в 2 раза меньше, нет», — утверждает академик.

Он также заявил, что интеллектуальный уровень Академии наук упал из-за общего «старения» научного состава: «Средний возраст академика — 75 лет! 75 лет — это статистика, мне тоже сейчас 75. У меня одному [академику] 92 года, он пятидесятилетних многих стоит, но таких почти нет, их мало. Что вы от них хотите, это же старики!»

Решением в сложившейся ситуации Нигматулин видит привлечение в общее собрание докторского корпуса, наделение его властью, а пожилых людей он предлагает переводить на менее значительные позиции, однако его инициатива, по словам академика, не нашла отклика в научной среде.

Нигматулин отметил, что уровень науки определяется не организацией, а наличием «творческого духа», однако количество творческих людей неуклонно уменьшается: «В нынешнее время мы не переломим эту тенденцию, но будем делать все, чтобы оно сокращалось медленнее».