Киев, 11 февраля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило документы для снятия депутатской неприкосновенности с депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 11 февраля информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.

Gov.ua Константин Жеваго

Жеваго обвиняют в коррупции, а также указании недостоверной информации в электронной декларации. По информации издания, депутат забыл упомянуть несколько предприятий, бенефициарным собственником которых он является.

Документы поданы в прокуратуру, сообщил источник. Он не уточнил, будут ли документы направлены генеральному прокурору Юрию Луценко, и в специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в САП заявили, что киевский суд разрешил бывшему и.о. главы государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирославу Продану снять следящее устройство. Экс-чиновнику, подозреваемому в коррупции, также вернули загранпаспорт и разрешили выезжать за рубеж.

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