Москва, 11 февраля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. При закупках услуг в трёх административных округах Москвы обнаружен картельный сговор, сообщает 11 февраля Федеральная антимонопольная служба России на своем сайте.

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Картельный сговор заключили участники госзакупок на создание транспортной инфраструктуры и оснащение объектами дорожного хозяйства территории ТиНАО Москвы, а также благоустройства территорий, прилегающих к станциям МЦК в ЮАО, ЮЗАО и ЮВАО Москвы. Торги проводили с мая по ноябрь 2017 года. Заказчиками выступали ГУП «Мосремонт» и ГКУ «Дирекция капитального ремонта Департамента капитального ремонта города Москвы».

Две компании, которые участвовали в торгах, искусственно поддерживали цену на них. Благодаря сговору, одна из фирм, снизив цену по каждой закупке всего на 1−5%, заключила 7 контрактов на 1,3 млрд рублей. Московское УФАС России признало компании нарушившими закон о защите конкуренции. Участникам картеля грозит штраф в размере до половины начальной стоимости торгов.

«Участники картеля фактически отказались от конкурентной борьбы, что привело к закупке работ в сфере дорожного хозяйства и благоустройства практически по начальной цене. Принимая во внимание размер извлеченного участниками картеля дохода, решение комиссии Московского УФАС России будет направлено в правоохранительные органы, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге раскрыли картель из 30 компаний, которые заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержать цену на поставки лекарств.