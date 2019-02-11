Калуга, 11 февраля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Жители Калужской и Владимирской областей предстанут перед судом за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщили 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, по версии следствия, 34-летняя жительница Калуги создала организованную преступную группу, отличавшуюся детальным планированием деятельности и четким распределением ролей.

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Свои планы калужанка реализовывала совместно с соучастником, 31-летним жителем Владимирской области, который отвечал за сбыт запрещенных веществ. Преступную деятельность злоумышленники осуществляли на территории Москвы, Московской и Калужской областей.

Крупные партии наркотического средства расфасовывались на более мелкие, перевозились на автомобиле к месту назначения для последующей передачи наркозависимым лицам. При поступлении «заказов» дозы помещались в специально сооруженные тайники, и затем с помощью сообщений в онлайн-приложении раскрывалось их точное месторасположение.

Действия наркоторговцев попали в поле зрения оперативников, и подозреваемых задержали при очередной попытке сбыта партии наркотических средств. После экспертизы из незаконного оборота были изъяты крупные партии гашиша, каннабиса и метадона.

Злоумышленникам инкриминируется совершение девяти эпизодов противоправной деятельности. Материалы уголовного дела направлены в суд. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы.