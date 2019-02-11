Москва, 11 февраля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Появление некой единой цены на бензин по всей России противоречит самим основам рыночной экономики, так как условия поставки топлива уникальные для каждой области и зависят от огромного числа переменных, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Андрей Грук ИА Красная Весна Цены на бензин

Так, например, ценообразование в арктических районах связано с сезонностью поставок (Якутия, Чукотка и др.), а высокая стоимость бензина в Крыму связана с его удаленностью от материковой части России.

«Важную роль в формировании стоимости в области играет присутствие крупных НПЗ: чем дальше от производства, тем, соответственно, дороже логистика. Не стоит забывать и про такие моменты, как уровень платежеспособности и плотности населения, арендная плата и т. д», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бензин в России одинаково доступен автолюбителям далеко не во всех регионах. Так, на среднемесячную заработную плату житель Москвы может приобрести 1699 литров АИ-92, а, например, в Кабардино-Балкарии всего 517 литров.

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