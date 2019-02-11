Москва, 11 февраля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Российские авиакомпании наращивают объёмы перевозок пассажиров. Так, только за первый месяц 2019 года российские перевозчики обслужили 8,2 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода 2018 года на 8,8%. Такие оперативные данные ИА REGNUM предоставили в Росавиации 11 февраля.

Салон самолета

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«Пассажирооборот достиг отметки в 21,7 млрд пассажиро-километров, рост составил 10,8%», — говорится в сообщении ведомства.

Так, за отчётный период авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 13,4%, до 2,8 млн человек, её лоукостер «Победа» — на 43,7% (до 689,1 тыс. пассажиров). «Уральскими авиалиниями» в январе воспользовались 603,5 тыс. пассажиров (+6,5%), а «S7» перевезла 818,3 тыс. пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России объём пассажирских авиаперевозок увеличился на 10,6% — до 116,2 млн человек. Так, международными рейсами российских авиакомпаний в 2018 году воспользовались почти 47,4 млн человек, что на 11,5% больше, чем в 2017 году. Регулярными рейсами на внутренних и международных маршрутах были перевезены 99,3 млн человек — это на 11,1% больше, чем в 2017 году.