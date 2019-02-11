Джакарта, 11 февраля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Глава проекта «Инициатива по борьбе с курением на Бали» Путу Аю Свандеви заявил, что Индонезия столкнулась с серьезными проблемами, связанными с распространением табачных изделий, сообщает Antaranews.

Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия Минздрав предупреждает Куренье — это яд

«Азиатские страны, особенно Индонезия, сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с табачными изделиями, где две трети взрослых мужчин курят. На Индонезию приходится половина взрослых курильщиков в регионе Юго-Восточной Азии», — отметил он.

Путу Аю Свандеви пояснил, что ежегодно в Индонезии из-за употребления табака умирает около 200 тыс. человек.

Издание отмечает, что министерство здравоохранения Индонезии в 2017 году заявило, что более 36% взрослого населения страны регулярно употребляют табак.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем около 60% населения Индонезии курят, включая детей, которые могут начать курить с четырех лет и раньше.

Читайте также: Индонезия: история маленького курильщика