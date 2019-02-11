Омск, 11 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Случай в селе Чекрушево Тарского района Омской области, где не нашлось воды для тушения пожара, вызвал широкий общественный резонанс. Ситуацию ИА REGNUM сегодня, 11 февраля, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Николай Матвеев. Пожар. 1891

«В селе Чекрушево Тарского района имеется три пожарных гидранта, но давление в них низкое. Не обеспечен нормативный расход воды, поэтому пожарная машина заправлялась бы очень долго. В связи с этим руководитель тушения пожара принял решение проводить заправку в населённом пункте Тара (по данным из открытых источников, расстояние от Чекрушево до Тары порядка 10 км — прим. ИА REGNUM ). По данному пожару (сгорел гараж с машиной — прим. ИА REGNUM ) надзорными органами территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тарского района готовится информация в Тарскую межрайонную прокуратуру по неудовлетворительному противопожарному водоснабжению, а также предостережение главе населённого пункта о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности в части необеспечения подъезда к естественному водоёму. Помимо пожарных гидрантов в населённом пункте можно использовать реку Степановку. Но так как сейчас зима, всё завалило снегом, пожарный автомобиль не мог подъехать и набрать воду», — объяснили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в селе Чекрушево Тарского района Омской области сгорел гараж с машиной. На место прибыли пожарные из Тары, однако, по сообщениям местных массмедиа, тушить пожар им было нечем.

«Вот и дождались чекрушанцы ещё одной беды! Мало того, что в селе нет ни капли воды, и это даже и не беда по сравнению с тем, что произошло ночью, — пожар!!! Это хорошо, что зима, соседи с лопатами бегали, снег кидали и тушили пожар… У тарских пожарок вода закончилась, и набирать её негде, только в Таре! Ну и где же в селе колодцы, из которых пожарки могли бы заправиться водой?» — такое сообщение появилось 9 февраля на странице паблика «Подслушано в Таре» в соцсети «ВКонтакте».

На этот раз горел гараж с машиной, а что если бы пожар произошёл в жилом доме, где проживают люди? Удалось бы избежать человеческих жертв?

Что касается других районов Омской области, источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией, полагает, что в регионе есть и другие «безводные» населённые пункты, подобные тарскому селу.