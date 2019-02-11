Москва, 11 февраля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Российским властям нужно разобщённое и деморализованное население, которое неспособно защищать свои интересы, полагает социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты опроса, проведённого «Левада-Центром» и показавшего, что почти 52% граждан РФ считают, что власть им лжёт.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Баннер «Эта власть народ не слышит!!!»

«На самом деле 52% — это очень низкий уровень недоверия, — считает Кагарлицкий. — В реальности около 90% населения не доверяет власти. Очень трудно найти людей, которые верят тому, что им говорят чиновники. Процент доверия (показанный «Левада-Центром» — прим. ИА REGNUM ) завышен в разы. Представьте, что будет, если социологи скажут, что процент доверия к власти составляет 3%? Однако доверие населения властям на данном этапе не нужно. Более того, цифра в 52% отражает запрос пиарщиков, которые получат удвоенные или утроенные бюджеты госпропаганды».

В то же время, как заметил Кагарлицкий, в РФ очень часто преувеличивают значение государственной пропаганды.

«То, что выдаётся за её эффективность, в действительности оказывается обычной аполитичностью, безразличием людей и отсутствием у них интереса к тем вопросам, которые поднимаются пропагандой, — сказал Кагарлицкий. — Более того, не было исследований реальной эффективности пропаганды. Те, кто этой пропагандой занимается, не заинтересованы в том, чтобы выяснить, как всё на самом деле работает. Вот про рекламу исследования были (они, кстати, показали, что она абсолютно неэффективна). Я всегда призывал провести очень простое исследование. Попросить зрителей того или иного крупного федерального канала рассказать, о чём было то или иное политическое ток-шоу, которое они только что посмотрели. Эмпирический прогноз такой: практически никто не смог бы сформулировать, о чём конкретно там говорилось. В лучшем случае запомнили бы общий фон: «кругом враги, и все злые».

Кроме того, Кагарлицкий подчеркнул, что положение дел, при котором власть почти не пользуется никакой поддержкой населения, не может сохраняться бесконечно.

«Всё может измениться в считанные дни или даже часы, — сказал социолог. — Поэтому власти глубоко наплевать на то, доверяют ей или и нет. Ей важно лишь то, чтобы недоверие не переросло в сопротивление. А изменить расклад может всё, что угодно. Перелом происходит очень быстро. Не исключено, что это спровоцирует какая-то глупая мелочь. Как в известном анекдоте — сначала человеку по телевизору говорят, что цены повысились, потом что работы скоро не будет. Он всё это слушает и говорит: «Ну ничего, как-нибудь справимся». А потом ему сообщают, что завтра ожидается дождь, и он начинает орать: «Сволочи! Гады!» Этот известный социологический анекдот очень точно отражает то, как работает массовое сознание».

Напомним, что, согласно опросу, проведённому «Левада-Центром», 36% респондентов, отвечая на вопрос «Как вы считаете, всегда ли руководители государства, высшие чиновники говорят правду, описывая положение дел в экономике, в здравоохранении, в пенсионном обеспечении, борьбе с преступностью и других важнейших сферах управления?», заявили, что власти по большей части скрывают правду, лгут. Ещё категоричнее высказались 16% респондентов, которые заявили, что, по их мнению, власти им лгут практически всегда.