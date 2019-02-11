Москва, 11 февраля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. В Москве идут работы по беспилотному общественному транспорту, сообщили 11 февраля в информационном центре Транспортного комплекса столицы.

Цитата из к/ф «Вспомнить все» реж Пол Верховен. 1990. США Автопилот

Планы охватывают метрополитен, трамваи, автобусы и электробусы.

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«Мы хотим быть одними из первых в мире среди мегаполисов в этом сегменте», — рассказали в мэрии.

На первом этапе ожидается внедрение «поддерживающих» водителя технологий управления движением. Далее на маршруты выйдут беспилотники.

По прогнозу московских властей, новые технологии позволят снизить число ДТП и улучшить ситуацию с транспортным обслуживанием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начнутся испытания беспилотного трамвая.