Якутск, 11 февраля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Деньги, которые Якутия сэкономит на отказе в выплате компенсаций за детский сад семьям, которые не являются малоимущими, будут направлены на развитие системы дошкольного образования. Об этом заявил председатель правительства республики Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

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Ещё одним направлением расходования денег, которые могли бы получать семьи с детьми, станет расширение доступности обучения для детей до трёх лет, а также в перспективе повышение уровня компенсации для наиболее нуждающихся слоёв населения.

«Такой подход в соответствии с адресностью социальных выплат мы будем продолжать развивать и применять в отношении социальных выплат, которые направлены на смягчение бремени для наиболее нуждающихся слоёв населения. И тем самым будем бороться с уровнем бедности, который в республике является одной из ключевых проблем», — сказал Владимир Солодов в своём Instagram.

По его словам, правительство республики стояло перед выбором: повысить родительскую плату для всех или заморозить её размер, но предоставлять только соответствующим критериям нуждаемости (семьям, в которых доход на человека меньше 16 тыс. рублей в месяц).

«Мы выбрали второй вариант, размер родительской платы в этом году повышаться не будет. Такой подход наиболее соответствует принципу, что социальную помощь получают те, кто в первую очередь в ней нуждаются. Доступность дошкольного образования остаётся главным приоритетом для нас в этом вопросе», — заверил также Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что семьи Якутии теперь будут получать компенсации за посещение детского сада только в том случае, если их доходы ниже прожиточного минимума, было принято 29 января. Соответствующие изменения были внесены в постановление «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».