Новосибирск, 11 февраля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Данная ситуация непонятна и неясна, сказал корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, член союза архитекторов России Игорь Поповский, комментируя новость о том, что Главгосэкспертиза не одобрила продление в Новосибирске Дзержинской линии метрополитена из-за того, что пакет документации был разработан в PDF.

Метро. Новосибирск

Напомним, ранее мэр города Анатолий Локоть заявил, что пакет документации в электронном виде был разработан в PDF, «а сегодня другие требования, и этот формат не принимается».

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«Экспертиза может не принять документацию к рассмотрению (тут может быть причины неправильного оформления документации в том числе), и может дать отрицательное заключение. Обычно замечания не критического характера сообщаются заказчику и проектировщику, чтобы до срока подачи заключения замечания были сняты. Если же причины более существенны, ну например, проектное решение имеет грубейшее нарушение норм, несоответствие заданию на проектирование и прочее), то тогда подаются отрицательные заключения. Данная ситуация мне, как проектировщику, непонятна и неясна. Я уверен, что проектировщики, которые не раз сталкивались с такими сложными ситуациями, должны знать, как все исправить вовремя», — отметил Игорь Поповский.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города Новосибирска ранее рассказали, что планировали в прошлом году провести актуализацию Дзержинской линии новосибирского метрополитена. Но, к сожалению, не получили положительного заключения Главгосэкспертизы на её продление. В текущем году новосибирская мэрия планирует всё же закончить работу и получить положительное заключение.

На завершение Дзержинской линии необходимо 18 млрд рублей, на проектирование и строительство станции «Спортивная», которая должна быть построена к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, и которая проходит оценку у экспертов — около 2 млрд рублей.