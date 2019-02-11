В школах Екатеринбурга возобновились занятия
Екатеринбург, 11 февраля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В школах Екатеринбурга 11 февраля возобновились занятия. Такое решение принял городской департамент образования, получив соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, сообщили журналистам в мэрии.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Школьный класс
Временно в школы пускают только детей, привитых от гриппа. Это ограничение будет действовать до особого распоряжения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января школы были закрыты на карантин. Причиной стал всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Временно учащиеся занимались дистанционно.
Детские сады продолжали работу, но туда пускали лишь привитых от гриппа детей.