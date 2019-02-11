Югра, 11 февраля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Жители посёлка Приполярный Берёзовского района ХМАО жалуются на отсутствие в местных магазинах молочных продуктов, фруктов, мяса, рыбы, куриных яиц. Если данные продукты появляются на прилавках, то вмиг раскупаются, потому что считаются здесь «деликатесными», сообщают приполярцы. Местная власть, по словам обратившихся в редакцию ИА REGNUM, не обращает внимания на чаяния людей. Под петицией — 180 подписей. По словам граждан, данная ситуация в посёлке длится годами и под обращением подписались бы практически все жители Приполярного.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

К обращению прилагается видео под названием «Как в голодные военные годы», на котором явственно видны пустые морозильные витрины, где должны быть представлены колбасы, куры, мясо. На прилавках неплохой ассортимент хлебобулочных изделий, консервы, крупы, макароны. Овощей нет. Но есть солёная рыба и копчёная колбаса.

Посёлок Приполярный был образован в 1977 году и на карте ХМАО указан как вахтовый. Зима здесь суровая, с сильными ветрами и метелями, длится семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

На сайте посёлка сообщается, что на сегодняшний день здесь проживают 1304 человека. Большая часть населения — это молодые люди от 16 до 40 лет.

Социальная сфера представлена средней школой, детским садом, центром детского творчества, филиалом музыкальной школы, учреждениями культуры и спорта, участковой больницей.

Большая часть трудоспособного населения работает на ООО «Газпром трансгаз Югорск».

«Дорога сюда летом — через горы, зимой — по «зимнику» (дорогу через горы заносит снегом), а в межсезонье только вертолёт. Отмечу, что местные к вертолёту относятся как мы к автобусу», — сообщает блогер-путешественник Аркадий Глазырин.

Как пишут в социальных сетях, в магазинах Приполярного прилавки напоминают СССР, когда всё было по талонам. Медицинская помощь тоже аховая.

«По сути один врач, одна аптека с одним провизором. И если они в отпуске, то всё», — рассказывает гость вахтового посёлка Глазырин.

Из прелестей посёлка можно назвать факт, что он окружён плотным лесным массивом. В реке — щука, язь, сырок, окунь и запрещённые к ловле таймень и хариус, в тайге — огромное количество экзотических северных ягод, медведи, лоси, олени, волки, лисицы, соболи, зайцы, белки, бурундуки, из пернатых — глухари, куропатки, рябчики. Прокормиться можно, но не все же охотники и рыбаки.

С бедами жителей посёлка корреспондент ИА REGNUM пыталась обратиться к главе Берёзовского района, но он оказался на совещании. В администрации посёлка Приполярный сообщили, что руководитель администрации в отпуске до 18 февраля. На вопрос, насколько плохо со снабжением в посёлке, специалист управы ответила в сердцах: «А что вы предлагаете, чтобы изменить ситуацию? Напишете, а завтра волшебник прилетит и построит дорогу?»

«Проблема со снабжением посёлка продуктами питания всегда была сложной. Даже когда наш посёлок был абсолютно газпромовским. С 70-х годов здесь всё держится на вертолётном сообщении. Есть река, но до неё нужно добраться на вездеходе. Навигации у нас нет. Летом путь только через горы и дорога непростая. Мы пишем обращения предпринимателям. Изредка им удаётся привезти те же фрукты, но с учётом дороги «золотые» по стоимости даже с учётом регионального возмещения транспортных расходов», — признала наличие проблемы специалист администрации посёлка.

Собеседница сообщила, что была надежда на реализацию проекта «Урал промышленный — Урал полярный», в рамках которого планировалось разрабатывать залежи полезных ископаемых в районе — бурого угля, свинца, цинка, железных руд, известняка. Была обещана внесезонная железная дорога. Но проект канул в Лету. Что касается ООО «Газпром трансгаз Югорск», то там выручают столовые, предлагающие сбалансированное питание для своих работников.

Жители посёлка Приполярный в петиции требуют от администрации посёлка найти пути решения проблемы отсутствия овощей, фруктов и молочных продуктов в магазинах в периоды с апреля по начало июня и с октября по начало декабря.

«Пути есть. Люди договариваются с нашим местным предприятием от «Газпром Питание» — можно заказать молочные продукты через газовиков. Раз в неделю прилетает вертолёт с такими заказами. Но на ассортимент местных магазинов, которые являются частными, администрация не имеет влияния. По 131-му закону администрация должна создать условия для торговли. Всё, что требовалось от нас, исполнено и сделано. Пока не появится наземное транспортное сообщение с Большой землёй, жители посёлка будут вынуждены жить в условиях неразнообразного, скажем прямо, питания», — отметила сотрудница местной управы.