Лондон, 11 февраля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Во время церемонии вручения премии BAFTA Рами Малек поблагодарил режиссёра фильма «Богемская рапсодия», однако его благодарность была направлена не в адрес Брайана Сингера. Видео выступления актера было выложено 10 февраля на YouTube-канале BBC.

Цитата из к/ф «Богемская рапсодия». реж Брайан Сингер. 2018. Великобритания, США Рами Малек в роли Фредди Меркьюри

Малек поблагодарил за работу Декстера Флетчера, который занял режиссёрское кресло после того, как в декабре 2017 года 20th Century Fox решила разорвать с Сингером контракт из-за его редких появлений на съемочной площадке. Стоит отметить, позже кинокомпания заявила, что, тем не менее, она намерена представить его в титрах как режиссера.

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Напомним, Рами Малек ранее сообщал, что он жаловался руководству 20th Century Fox на «ненадежность и непрофессионализм» Брайана Сингера. Сам режиссёр объяснил: причиной возникших на съемочной площадке проблем стало случившееся у него посттравматическое стрессовое расстройство. Тогда он добавил, что надеялся на понимание со стороны кинокомпании, но не нашел его.